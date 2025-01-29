Adana'da Kaza: İki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Kaza: İki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Adana\'da Kaza: İki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kaza yaparak park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan sürücü için polis ekipleri çalışma başlattı.

29.01.2025 17:54  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'nın Kozan ilçesinde aynı yöne giderken kaza yapan iki otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında çevre yolunda üniversite kavşağında meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte akraba ziyaretinden dönen N.Ö., kullandığı otomobille, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin önüne manevra yaptı. Bu sırada iki araç çarpışıp sürüklenerek park halindeki araçlara çarptı. N.Ö.'nün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparken, diğer sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaza: İki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: İki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.