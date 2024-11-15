Adana\'da Kız Çocuğu Baraj Gölüne Düştü

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Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Merkez Çukurova ilçesinde Medine G. (15), dün Adnan Menderes Bulvarı'nda kiraladığı deniz bisikletiyle baraj gölüne açıldı.

Çevredekilerin çocuğun baraj gölüne düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinin botla arama çalışması sürüyor.

Bölgede, 112 Acil Sağlık ekipleri de bekliyor.