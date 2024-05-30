Adana\'da kızının erkek arkadaşını darbeden baba ve 2 sanık hakkında dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 23'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Haziran 2023'te A.C.K'nin (17), darbedilip silahla ağır yaralanmasıyla ilgili, tutuksuz B.K, T.O. ve oğlu tutuklu M.E.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.C.K'nin, T.O'nun kızı S.O'nun erkek arkadaşı olduğu ve ailesinin S.O. ile A.C.K'nin görüşmesini istemediği belirtildi.

Bu konuyu görüşmek amacıyla B.K'nin, A.C.K'yi arayarak T.O'nun iş yerine çağırdığı ve burada çıkan tartışma üzerine sanıklar B.K. ve T.O'nun A.C.K'yi darbettiği, M.E.O'nun da silahla 5 el ateş etmek suretiyle A.C.K'yi belinden ve bacağından ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar B.K, T.O. ve M.E.O'nun "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.