Adana'da kızının erkek arkadaşını darbeden baba ve 2 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da kızının erkek arkadaşını darbeden baba ve 2 sanık hakkında dava açıldı

Adana\'da kızının erkek arkadaşını darbeden baba ve 2 sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanık hakkında 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 23'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek, suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

30.05.2024 15:27
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 23'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Haziran 2023'te A.C.K'nin (17), darbedilip silahla ağır yaralanmasıyla ilgili, tutuksuz B.K, T.O. ve oğlu tutuklu M.E.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.C.K'nin, T.O'nun kızı S.O'nun erkek arkadaşı olduğu ve ailesinin S.O. ile A.C.K'nin görüşmesini istemediği belirtildi.

Bu konuyu görüşmek amacıyla B.K'nin, A.C.K'yi arayarak T.O'nun iş yerine çağırdığı ve burada çıkan tartışma üzerine sanıklar B.K. ve T.O'nun A.C.K'yi darbettiği, M.E.O'nun da silahla 5 el ateş etmek suretiyle A.C.K'yi belinden ve bacağından ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar B.K, T.O. ve M.E.O'nun "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Baba, Olay, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kızının erkek arkadaşını darbeden baba ve 2 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika

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