Adana'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı; saldırgan yakalandı

Adana'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı; saldırgan yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı; saldırının ardından kaçan eşi aynı mahallede yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.H, arkasından gelen eşi Osman H'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan F.H'yi hastaneye kaldırdı.
Saldırının ardından kaçan Osman H, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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