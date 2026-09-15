Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. (37) ve müşteki A.Y. (56) ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, komşu olan taraflar arasında 10 Mayıs 2025'te sokakta başlayan tartışmanın kavgaya dönüştünü belirtti.

M.D'nin, bıçakla A.Y'yi böbrek çevresi ve ensesinden yaraladıktan sonra motosikletle kaçtığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunma yapan sanık ise olay günü müştekinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Bana taş fırlattı. Kendimi korumaya çalıştım. Bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Kimseyi yaralama amacım yoktu." ifadesini kullandı.

A.Y. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı M.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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