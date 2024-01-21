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Adana'da Kovalamaca Sonucu 270 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Kovalamaca Sonucu 270 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurulmak istendi. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı ancak araç tarlaya girince yakalandı. Yapılan aramada otomobilde 270 bin adet dolu makaron bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Adana\'da Kovalamaca Sonucu 270 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi
21.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:34
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Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Karaisalı ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ikazlara rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünü araç tarlaya girince yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 270 bin adet dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.K. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Kovalamaca Sonucu 270 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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