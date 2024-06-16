Adana'da Kurban Bayramı için helikopterle denetim yapıldı

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Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı helikopterle denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bayram tedbirleri kapsamında il genelinde kontroller yapıldı.

Araç yoğunluğu olması muhtemel kurbanlık pazarları, kurban kesim yerleri ve mezarlıkların bulunduğu bölgeler havadan ve karadan denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, helikopterle yaptığı teftişin ardından ekipleri telsizle organize etti.