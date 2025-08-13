Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuru yemişçideki gıda denetiminde böceklendiği belirlenen ürünler imha edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çakmak Caddesi'nde kuru yemiş dükkanında denetim yaptı.
İş yerindeki incelemede bazı ürünlerin böceklendiği tespit edildi.
Müdürlük ve Seyhan Belediyesince işletmeye para cezası kesildi.
Sağlıksız ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kuru Yemişte Gıda Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?