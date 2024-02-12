Adana'da lisede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da lisede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Adana\'da lisede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle öğrenciler tedbiren bahçeye çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

12.02.2024 16:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lisede sınıfta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfta, klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbiren bahçeye çıkarıldı.

İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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