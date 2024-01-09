Adana\'da LPG dolumu yapan otomobil alev aldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobilin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

Pompacının LPG doldurduğu sırada alev alan otomobilde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.