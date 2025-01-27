Adana'da Macera Kampı Heyecanı - Son Dakika
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Adana'da Macera Kampı Heyecanı

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Adana'da düzenlenen 6. Macera Kampı'nda çocuklar, doğa aktiviteleriyle hayatta kalmayı öğrendi.

27.01.2025 09:26
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Bu kampta çocuklar hem eğlendi hem de ormanda hayatta kalmayı öğrendi

Adana'da 6'ncı kez 'Macera Kampı' düzenlendi

ADANA - Adana'da bu sene 6'ncısı düzenlenen Macera Kampı'nda çocuklar hem eğlendi hem de ormanda bir gece kamp yapıp kamp eğitimi aldı.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Hayatta Kalma Merkezi ile birlikte merkez Sarıçam ilçesinde 6'ncı kez 'Macera Kampı' düzenledi.

2 gün süren kampa katılan çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken survivor parkuru, ok atma, halat çekme ve satranç gibi çeşitli aktivitelerle de gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklar 1 gece ormanda kamp yapıp kamp eğitimi aldı.

"Hem çocuklar hem de bizler eğlendik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Bu bizim 6. macera kampımız, çocuklar hem tatilin tadını çıkartıyor hem de bilgileniyorlar. Bu kampta temel ilk yardımı, hayatta kalmayı, birlikte ortak bir şeyler yapabilmeyi öğreniyorlar. Kamp boyunca eski Türk oyunlarını oynadık ve survivor yarışmaları yaptık. Hem çocuklar hem de bizler eğlendik" dedi.

"Birlikte hareket etmeyi öğrendiler"

Hayatta Kalma Merkezinin sorumlusu İbrahim Mete Kaplan, "Çocuklar burada çadır kurma, telsiz ile haberleşme, mors alfabeleri, beden dili işaretleri gibi hayatta kalma becerilerini öğrendiler. Okçuluk ve survivor oyunlarının oynandığı kampta ortak hedef birlikte hareket edebilmek ve uzlaşma kültürü gibi şeyleri önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kamp çok güzeldi"

Macera kampına katılan çocuklardan Batın Ali Bayram, kampa ilk defa katıldığını belirterek, "Kampı çok güzel buldum. Survivor oyunlarını, çuval yarışı oyunlarını oynadık, ok attık. Ok atmak çok zordu ama tüm zorluğa rağmen başardım" diye konuştu.

"Ücretsiz olması daha güzel"

Hasan Emir Erdem isimli çocuk, "Survivor parkuru yaptık, ok attık. Aralardaki 15 dakikalık zamanlarda yemeklerimizi yedik. Macera kampı çok güzel, ücretsiz olması daha güzel bir şey, inşallah bir daha geleceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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