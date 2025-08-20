Adana'da Mahalleli Yolu Korumak İçin Halı Serdi - Son Dakika
20.08.2025 16:59
Gülpınar Mahallesi'nde bozuk yollar nedeniyle mahalleli, tozdan korunmak için sokaklara halı serdi.

ADANA'nın Gülpınar Mahallesi'nde oturanlar, uzun süredir onarılmayan yolların bozuk olması nedeniyle kalkan tozdan korunmak için sokaklara halı serdi.

Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 1 yıl önce yapılan elektrik altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yollar, aradan geçen süreye rağmen onarılmadı. Mahalleli, bozulan yollar nedeniyle evlerinin ve sokaklarının sürekli toz içinde kaldığını söyledi. Tozun evlerine dolmasını engellemek isteyen mahalleli, çareyi yollardaki çukurlara halı sermekte buldu. Ancak mahalleli, serdikleri halıların da çözüm olmadığını belirterek yetkililerden yolun onarılmasını istedi.

'YETKİLİLER GELSİN BAKSIN'

Mahallede oturan Ömer Yağımlı, trafodan kablo çekmek için yapılan kazının ardından yolların onarılmadığını belirterek, "O günden beri mahallemiz bu halde. Belediye yetkilileri defalarca buraya gelip baktı ama hiç ilgilenmedi. Pencerelerimizi, kapılarımızı açamıyoruz, evimize sürekli toz toprak doluyor. Evimi yeni boyattım, bir yıl bile olmadı. Kim derdi ki evim bu hale gelecek. Bu zararı biz kimden karşılayacağız? Yetkililer gelsin baksın, biz neden kendi imkanlarımızla önlem almak zorunda kalıyoruz? Evimiz hep toz toprak içinde kalıyor" dedi.

Kaynak: DHA

