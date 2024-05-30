Adana'da market kavgası: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Adana'da market kavgası: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Adana\'da market kavgası: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Adana'da marketten ekmek almaya gitme konusunda çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık hakkında 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

30.05.2024 11:39
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Adana'da marketten ekmek almaya gitme konusunda çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde 24 Şubat'ta ağabeyi Sinan Ş'yi (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selahattin Ş. (26) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın aynı evde kaldığı ağabeyinden markete gidip ekmek almasını istemesi nedeniyle kardeşler arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Selahattin Ş'nin ağabeyine "Yemek hazır, git ekmek al" dediği, bunu reddeden Sinan Ş'nin "Ben almam, git sen al" diye karşılık verdiği belirtilen iddianamede, bu tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Selahattin Ş'nin ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Sanık, iddianamedeki savunmasında, bıçağı ilk olarak ağabeyinin tuttuğunu öne sürerek, "Ağabeyim kavga sırasında bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı yere attıktan sonra elime aldım ve korkutmak amacıyla salladım." ifadelerini kullandı.

Anne H.Ş. ise çocuklarının uyuşturucu kullandığını iddia ederek, "Oğullarımın bana kötü davranması nedeniyle akrabamın evinde kalıyordum. Sanıktan şikayetçi değilim." şeklinde beyanda bulundu.

Selahattin Ş'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Kavga, Ekmek, Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da market kavgası: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da market kavgası: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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