Adana'da Metruk Evde Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Metruk Evde Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Metruk Evde Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, metruk bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlçedeki metruk evde düzenlenen operasyonda, sanıkların uyuşturucuyu satarken yakalandığı ve operasyonda uyuşturucu satışından elde edilen para ile malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanacak.

16.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, metruk evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki metruk bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 30 Aralık 2023'te tutuklanan İ.K. ve C.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki Narlıca Mahallesi'nde bulunan metruk bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların, poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanlarına gelen M.S'ye 455 lira karşılığında satarken yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, metruk evde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, İ.K. ve C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Metruk Evde Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Metruk Evde Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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