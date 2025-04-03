Adana'da Millet Bahçesi Vatandaşa Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Millet Bahçesi Vatandaşa Açıldı

Adana'daki 40 bin metrekarelik Millet Bahçesi, resmi açılışı olmadan halkın kullanımına sunuldu.

03.04.2025 10:07
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40 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ni vatandaşlar kullanmaya başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adana'da yapımı tamamlanan ve resmi olarak açılışı yapılmayan Millet Bahçesini vatandaşlar kullanmaya başlarken memnuniyetlerini dile getirdi

ADANA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adana'da yapımı tamamlanan ancak resmi olarak açılışı yapılmayan Millet Bahçesini vatandaşlar kullanmaya başlarken memnuniyetlerini dile getirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi hizmete açıldı. İçerisinde kütüphane, kıraathane, kafeterya, çocuk oyun alanları, süs havuzu ve yürüyüş parkuru bulunan 40 bin metrekarelik Millet Bahçesini vatandaşlar kullanmaya başladı.

Millet Bahçesinin her yaşa hitap ettiğini belirten vatandaşlardan Rasim Aksoğan, "Parkın açılması çok güzel oldu, çok güzel bir hizmet. Evimize yakın zaten, sık sık kullanmayı düşünüyorum. Çocuklar için de çok güzel olmuş. Oyun alanları, yürüyüş alanları, kıraathanesi var. Yaşlılar için de iyi olacağını düşünüyorum. Her yaşa hitap eden bir park olmuş burası, sevindim böyle bir park yapıldığı için" dedi.

"Adana'ya çok güzel renk katmış"

Parka gezmeye gelenlerden Nazmiye Cansu Yılmaz ise, "Çok güzel olmuş, Adana'mıza çok büyük bir renk katmış. Biz çok memnun kaldık hem çocuklar için hem bizler için hem yaşlılar için çok güzel dinlenme alanları var. Adana'ya çok büyük katkısı olan bir park olmuş" şeklinde konuştu.

Park açıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran çocuklardan Ahmet Atat, "Park açıldığı için ve evime yakın olmasından dolayı çok mutluyum. Çok güzel yapmışlar, arkadaşlarımla geliyorum burada oyunlar oynuyorum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklardan Şulem Turaçlılar ise, "Çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum, bu park iyi ki açılmış. Buraya açılması çok iyi oldu, gelip voleybol oynuyoruz. Teşekkür ederiz bu hizmeti bize sağladıkları için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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