Adana'da minibüs kazasında 4 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da minibüs kazasında 4 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15.08.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından tutuklanan sanık Mustafa A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mustafa A'nın kullandığı tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs 22 Nisan'da Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Karaisalı, adana, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da minibüs kazasında 4 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 21:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da minibüs kazasında 4 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement