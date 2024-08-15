Adana'da minibüs kazasında 4 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı

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Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından tutuklanan sanık Mustafa A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mustafa A'nın kullandığı tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs 22 Nisan'da Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.