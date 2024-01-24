Adana\'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesinde bir işletmeye ait mobilya malzemelerinin bulunduğu üç katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.