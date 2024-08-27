Adana\'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı

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ADANA'da, mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 6 iş yerinde zarar oluştu.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangına çok sayıda arazözle müdahale edildi. Öte yandan bölgede görevde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. İki itfaiye erinin duman etkilendiği yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. 6 iş yerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlatıldı.