Adana\'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaz mevsiminde şehir içi yollarda motosiklet kullanımının belirgin şekilde artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması, can kayıpları ile yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaskı ve motosikletinin plakası bulunmadığı için kontrol noktasında durdurulan Suriye uyruklu sürücü Amar Hatib, trafik polisinin talep ettiği kimlik, ehliyet ve ruhsatın da yanında bulunmadığını belirtti.

Motosikleti otoparka çekilen sürücüye, idari para cezası uygulandı.

Denetimde, sürücü belgesi bulunmayan, yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanan, kask takmayan, teknik değişikliği bildirmeyen, sigortasız ve plakasız aracıyla trafikte seyreden 23 sürücüye ve kask takmayan 2 yolcuya idari para cezası kesildi.

Motosiklette kask takmadığı için para cezası uygulanan yolcu, gazetecilerin sorusu üzerine, motosiklet yolcularının kask takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu bilmediğini söyledi.