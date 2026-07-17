Adana'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi

Adana\'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi
17.07.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da trafik polisleri, 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya ceza uyguladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaz mevsiminde şehir içi yollarda motosiklet kullanımının belirgin şekilde artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması, can kayıpları ile yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaskı ve motosikletinin plakası bulunmadığı için kontrol noktasında durdurulan Suriye uyruklu sürücü Amar Hatib, trafik polisinin talep ettiği kimlik, ehliyet ve ruhsatın da yanında bulunmadığını belirtti.

Motosikleti otoparka çekilen sürücüye, idari para cezası uygulandı.

Denetimde, sürücü belgesi bulunmayan, yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanan, kask takmayan, teknik değişikliği bildirmeyen, sigortasız ve plakasız aracıyla trafikte seyreden 23 sürücüye ve kask takmayan 2 yolcuya idari para cezası kesildi.

Motosiklette kask takmadığı için para cezası uygulanan yolcu, gazetecilerin sorusu üzerine, motosiklet yolcularının kask takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu bilmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Seyhan, Trafik, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:44:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Denetimi: 25 Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.