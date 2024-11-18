Adana'da Motosiklet Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında 8 Kasım'da E.A'ya ait park halindeki motosiklet çalındı.

E.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Kadir T. (27) ve Mehmet D. (23) ikametlerine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise bulunamadı.

Gözaltına alınan zanlıların, tedavi için gittikleri Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden (AMATEM) dönüşte motosikleti çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kadir T'nin park halindeki motosikleti çaldığı, bu sırada arkadaşı Mehmet D'nin de çevrede gözcülük yaptığı görülüyor.