Kozan'da Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde A.K. (18) idaresindeki 01 F 1090 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (15) yolun karşısına geçmek isterken kullandığı bisiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletteki F.A. (17), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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