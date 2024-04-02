Adana\'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.