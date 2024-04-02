Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki 01 AON 712 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.
Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti. Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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