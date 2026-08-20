Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adana'da dönüş yapan otomobil, motosikletle çarpıştı. 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
ADANA'da dönüş yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ara sokağa döndüğü sırada caddede ilerleyen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Suriye uyruklu 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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