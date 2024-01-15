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Adana'da Motosiklet ve Sadaka Kumbarası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet ve Sadaka Kumbarası Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da park halindeki bir motosikleti ve fırından sadaka kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak aynı kişinin sadaka kutusunu ve motosikleti çaldığını tespit etti. Zanlı, yapılan baskınla yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana\'da Motosiklet ve Sadaka Kumbarası Çalan Zanlı Tutuklandı
15.01.2024 - 10:21,
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Adana'da park halindeki bir motosikleti ve fırından sadaka kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında bulunan sadaka kumbarası ile Ulu Cami Mahallesi'nde Ayşe A'ya ait sokakta park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu ile Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak sadaka kutusunu ve motosikleti aynı kişinin çaldığını tespit etti.

Zanlı Muzaffer A. (43) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının fırının penceresinden elini uzatarak içerideki sadaka kumbarasını ve sokaktaki motosikleti çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet ve Sadaka Kumbarası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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