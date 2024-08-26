Adana'da motosikletin TIR'a çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da motosikletin TIR'a çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin TIR'a çarpması sonucu Havva Togay hayatını kaybetti, eşi Ercan Togay ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kadının yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

26.08.2024 16:50
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ADANA'da motosikletin TIR'a çarptığı kazada Havva Togay (36) hayatını kaybetti, sürücü eşi Ercan Togay (38) yaralandı. Togay hastaneye kaldırılırken, çiftin yakınları ölen kadının başında uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Eşi Havva Togay ile seyreden Ercan Togay'ın kullandığı 01 FBT 15 plakalı motosiklet, H.M.K.'nin (60) kullandığı 01 ACG 897 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Havva Togay başını asfalt zemine çarptı, eşi Ercan Togay kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde Havva Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Ercan Togay da 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen ailenin yakınları, Togay'ın cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Havva Togay'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR şoförü H.M.K. polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Ercan Togay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Adana\'da motosikletin TIR\'a çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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