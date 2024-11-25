Adana\'da Motosiklette Aile Boyu Tehlikeli Yolculuk

Güncel

ADANA'da aynı aileden 6 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yolculuk yaptı. Ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda 2 kişilik motosiklette anne, baba ve 4 çocukları, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ -Kamera: ADANA,