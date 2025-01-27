Adana'da Motosikletten 972 Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Motosikletten 972 Uyuşturucu Hap Çıktı

Adana\'da Motosikletten 972 Uyuşturucu Hap Çıktı

Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyon sonucunda, Suriye uyruklu Muhammed K.'nin motosikletinin sepetinde pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, ilave 703 hapın bulunduğu evinde uyuşturucu kullanmakla birlikte satış yapmadığını iddia etti.

27.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:10
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ADANA'da narkotik polisinin takip edip, ara sokakta durdurduğu Muhammed K.'nin (26) motosikletinin sepetinde, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Suriye uyruklu Muhammed K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Muhammed K.'nin Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde motosikletle sevkiyat yaptığını belirleyen polis, sokaklarda önlem aldı. Ekipler, ara sokakta motosikleti durdurup, Muhammed K.'yi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Motosikletin sepetinde yapılan aramada, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

'BANA EMANET OLARAK VERDİ'

Ekipler, şüphelinin aynı mahalledeki evinde yaptığı aramada da yatak odasındaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap buldu. Emniyete götürülen Muhammed K., sorgusunda, uyuşturucu kullandığını ancak satış yapmadığını öne sürerek, "Bu haplar başkasına ait, bana emanet olarak verdi. Kim olduğunu bilmiyorum ancak geri alacaktı. Hapların uyuşturucu değil, ağrı kesici olduğunu düşünüyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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