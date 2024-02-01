 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana\'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da polisin otoyolda takip ettiği hafif ticari araçta yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar bulundu. Sürücü tutuklandı.

01.02.2024 09:49
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da polisin otoyolda takiple durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Efe Ö. (36), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Efe Ö.'nün indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Efe Ö., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucuyu tanımadığı bir kişiden aldığını ve para için taşıdığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Adana, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement