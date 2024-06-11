Adana'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Çetesinin Elebaşı Tutuklandı

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ADANA'da, 'Narkoçelik-21 Operasyonu' kapsamında yakalanan, çökertilen uyuşturucu suç çetesinin elebaşı Nuri Can K. (25) tutuklandı. Şüphelinin, çete üyesi 1'i kadın 8 elemanına 500 lira yevmiye, sigara ve yemek karşılığı torbacılık yaptırdığı, ticaret sırasında kubar esrarı 'Kübra', metamfetamini 'Ice'; polisi ise 'Amca' diyerek, şifrelediği ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 3 Haziran'da başlatılan 'Narkoçelik-21 Operasyonu' kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 586 ekip ve 2 bin 855 personeline; 23 narkotik köpeği, 3 hava aracı ve 1 helikopter de destek verdi. Ev ve iş yeri baskınları ve yol kontrolleriyle çökertilen 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

TORBACILARI 500 LİRA YEVMİYEYLE ÇALIŞTIRMIŞ

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdüren ekipler, çökertilen çetelerden birinin elebaşı Nuri Can K.'yi, Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilinin önünü keserek yakaladı. Şüphelinin, çete üyesi 1'i kadın 8 elemanına 500 lira yevmiye, sigara ve yemek karşılığı, sözde nüfuzlu olduğu Yeşilyuva Mahallesi'nde torbacılık yaptırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu almak isteyenlerin kubar esrarı 'Kübra', metamfetamini ise 'Ice' olarak şifrelediği belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu pazarlığının ardından teslimat aşamasında ise çevrede polis olup olmadığını öğrenmek için 'Amca var mı?' diyerek, kontrol yaptığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece operasyondaki tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.