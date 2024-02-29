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Bu anı sadece 4 yılda bir kutlayacaklar

Adana'da nikah dairelerinde 29 Şubat yoğunluğu

ADANA - Adana'da 29 Şubat'ta nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Çiftler, özellikle bu güne rağbet gösterdi.

Çiftler, 4 yılda bir gelen 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemezken Adana'da onlarca çift 29 Şubat'ta evlendi. Merkez Yüreğir ilçesinde 16 çift evlenirken diğer ilçelerde de onlarca kişinin evlendiği öğrenildi.

Özellikle seçtiler

Yüreğir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler, 29 Şubat'ı özellikle seçtiklerini, en mutlu günlerinin özel bir ana denk gelmesini istediklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hatice Türk, "Bu günü özellikle seçtik. En mutlu günümüzde bir anı olsun istedik. İleride bu anı çocuklarımıza anlatacağız. Her sene de evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız, sadece 4 yılda bir resmi olarak 29 Şubat'ta kutlayacağız" dedi.

Abuzer Ataç ise eşine her sene hediye alacağını, kutlama yapacağını söyledi.

Evlenen Melike Konukman isimli gelin ise mutlu olduğunu, 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamalarının sorun olmayacağını söyledi.

Serdar Çapkın isimli damat ise özellikle bu günü seçtiklerini eşine 4 yılda bir hediye alacağını belirtti.