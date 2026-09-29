Adana'da oğlunu pompalı tüfekle yaralayan babaya haksız tahrikle 10 yıl hapis verildi - Son Dakika
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Adana'da oğlunu pompalı tüfekle yaralayan babaya haksız tahrikle 10 yıl hapis verildi

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Adana Yüreğir'de oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi; baba sadece korkutmak istediğini öne sürdü, oğlu ise hedef alınarak ateş edildiğini iddia etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, oğlunu pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (50) ile müşteki oğlu İ.B. (28) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Ekim 2025'te İ.B'nin amcası H.B. ile tartışma yaşadığını belirtti.

Olay yerine gelen M.B'nin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada kendisine küfreden ve sopayla vuran oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.B, amacının sadece korkutmak olduğunu, oğlu İ.B'yi hedef alarak ateş etmediğini öne sürdü.

Müşteki İ.B. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Olay günü amcamla tartıştık. Bu sırada babam geldi. Hiç dinlemeden bana saldırdı. Pompalı tüfekle hedef alarak bana doğru ateş etti. M.B'den şikayetçiyim. Olay sebebiyle de amcam beni tehdit etti. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da oğlunu pompalı tüfekle yaralayan babaya haksız tahrikle 10 yıl hapis verildi - Son Dakika
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