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Adana'da öğretmenin darbedildiği iddiasıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Adana'da öğretmenin darbedildiği iddiasıyla basın açıklaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir araya gelen çeşitli sendikalara bağlı üyeler, bir öğretmenin darbedildiği iddiası üzerine basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, güzel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ın sivil polis memurları tarafından darbedildiğini öne sürerek olayı protesto etti. Öğretmenin tedavi gördüğü hastanede yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve yetkililerin duyarlı davranması istendi.

Adana\'da öğretmenin darbedildiği iddiasıyla basın açıklaması yapıldı
20.12.2023 - 17:09,
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir araya gelen çeşitli sendikalara bağlı üyeler, bir öğretmenin darbedildiği iddiası üzerine basın açıklaması yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, dün güzel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ın Karacaoğlan Mahallesi'nde 2 sivil polis memuru tarafından darbedildiğini öne sürerek olayı protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, "Sivil polis memurları, bir hırsızlık olayının failine benzettikleri iddiasıyla öğretmenimizden kimliğini istemiş, öğretmenimiz eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığı düşüncesiyle önce kimliğini göstermek istememiş ardından çıkan tartışma sonucunda öğretmenimiz feci şekilde darbedilmiştir." dedi.

Sezer, olaydan sonra Aslanhan'ın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek, "Öğretmeni hedef alan bu menfur saldırıları kınıyor, kamuoyunu sorumlu, yetkilileri ise duyarlı davranmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aslanhan da öğretmen olduğunu söylemesine rağmen şiddet gördüğünü iddia ederek, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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