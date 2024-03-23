Adana\'da öğretmenlere AB projeleri hazırlama kursu düzenlendi

Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi'nde Tasavvuf Eğitimi

Kayseri'de tasavvufa ilgi duyanlar, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği Hunat Hatun Medresesi'ndeki hücrelerde eğitim alıyor. Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından düzenlenen tasavvuf sohbetleri ve sema öğretimi ile kadın ve erkek üyeler, manevi eğitimler alıyor. Dernek üyeleri ayrıca Konya'ya giderek Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor ve manevi kişilerin nasıl ziyaret edileceğini öğreniyor. Tasavvuf eğitimi alan üyeler arasında semazenler de bulunuyor ve sema, Allah'ı işitmenin ve Allah'ın ilminde olabilmenin bir yansıması olarak kabul ediliyor.