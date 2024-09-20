Adana'da Öldüren Genç Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika
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Adana'da Öldüren Genç Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı

Ömer Başdaş'ı öldüren Hüseyin S.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20.09.2024 18:20
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Adana'da sazlıkta cesedi bulunan genci öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin S. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü maktul Ömer Başdaş'ın sanık Hüseyin S'nin evine gittiğini, Hüseyin S'nin, Başdaş ile eski kız arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle tartıştığını, sonrasında tabancasını da alarak maktule ait motosikletle evden birlikte ayrıldıklarını belirtti.

Savcı ayrıca, bir süre sonra üzerinde kan lekeleri bulunduğu halde maktul Başdaş olmadan evine geri dönen sanık Hüseyin S'nin, bir gün sonra arkadaşı A.A'ya Ömer Başdaş'ı öldürdüğünü anlattığını, sanığın maktulü ıssız bir yere götürmesi nedeniyle eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olay sonrası kaçtığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandığını ve Başdaş'ın cesedinden çıkan merminin sanığa ait tabancadan atıldığının tespit edildiği aktardı.

Savcı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Hüseyin S. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü maktul ile birlikte uyuşturucu kullanmıştık. Maktulün telefonda benim gayrı resmi nikahlı eşimle olan mesajlaşmasını gördüm. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Aramızda çıkan arbede sırasında ilk olarak Ömer Başdaş bana doğru silah yöneltti. Tabanca ilk olarak boşluğa doğru ateş aldı. Ardından ikinci kez ateş aldığında Ömer Başdaş'a isabet etti. Olay sonrası ben Antalya'nın Alanya ilçesine kaçtım. Orada da yakalandım. Tabancayı kimden aldığımı hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık Hüseyin S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda 13 Eylül 2022'de ceset görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş cesedin Ömer Başdaş'a ait olduğu anlaşılmış, maktulün arkadaşı Hüseyin S, 15 Eylül 2022'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

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