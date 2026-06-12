Adana'da Orman Yangını Davası - Son Dakika
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Adana'da Orman Yangını Davası

12.06.2026 14:58
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Adana'da orman alanını kundaklayan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hapis talebi var.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2025'te çıkan yangına ilişkin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan T.Y.G. (20) katıldı.

Diğer sanıklar M.G. ile R.Y'nin yer almadığı duruşmada, avukatlar ve bazı tanıklar hazır bulundu.

Beyanı alınan polis memuru tanık S.A, bu olaydan önce aynı bölgede çıkan orman yangınıyla ilgili 3 sanığın da idari para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Olay günü yangın noktasına gittiklerinde bir aracın kendilerine doğru geldiğini anlatan S.A, "Aracın farları açık olduğu için içindekileri göremedik. Ayrıca aracı üzerime doğru sürdüler. Daha sonra aracın Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağı yanında olduğuna dair bilgi aldık. Aracın yanına gidip arama yaptığımızda pet şişe ve testere ele geçirdik." diye konuştu.

T.Y.G. savunmasında, olay günü akrabalarıyla su almak için Coşanlar mevkisine gittiklerini öne sürerek, "Ormandaki yangını biz çıkarmadık. Biz ormanda sadece alkol aldık. Yangınla ilgimiz bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar M.G. ve R.Y. hakkında yakalama emri çıkarılmasına, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin devamına da karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı 25 Temmuz 2025'te kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden T.Y.G. tutuklanmış, 18 yaşından küçük M.G. ve R.Y. ise serbest bırakılmıştı.

Sanık T.Y.G. hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya karıştıkları öne sürülen M.G. ile R.Y'nin yaşlarının küçük olması nedeniyle soruşturmaları ayrı yürütülmüş, sanıklar hakkında aynı suçlama yönünden hazırlanan iddianame, bu dava dosyasıyla birleştirilmişti. T.Y.G, 23 Şubat'taki ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Orman Yangını Davası - Son Dakika

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