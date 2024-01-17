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Adana'da Ortaokul Öğrencileri TEKNOFEST İçin Koreografi Yaptı - Son Dakika
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Adana'da Ortaokul Öğrencileri TEKNOFEST İçin Koreografi Yaptı

Adana'da bulunan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, kentte düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi hazırladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturarak, Türk bayrakları eşliğinde 'TEKNOFEST Adana' yazdı. Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

Adana\'da Ortaokul Öğrencileri TEKNOFEST İçin Koreografi Yaptı
17.01.2024 - 14:36,
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Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerince, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek festival için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.

Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde "TEKNOFEST Adana" yazdı.

Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Ortaokul Öğrencileri TEKNOFEST İçin Koreografi Yaptı - Son Dakika
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