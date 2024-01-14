 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Adana'da bir belediye otobüsü şoförü, yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark ederek güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Şoför, babasını kalp krizinden kaybettiği için hemen hastaneye götürme kararı aldığını söyledi. Yolcu tedaviye alınırken, diğer yolcular da yardımcı oldu.

14.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

ADANA'da belediye otobüsü şoförü Veli Demirhan (43), yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Babasını kalp krizinden kaybettiğini söyleyen Demirhan, 'O durumu bildiğim için aklıma direkt hastaneye götürmek geldi' dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 ANT 613 plakalı otobüsü kullanan Veli Demirhan, yolculardan birinin fenalaştığını gördü. Otobüsü durduran Demirhan, kimliği öğrenilemeyen kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayınca tekrar direksiyona geçti. Demirhan, güzergahından çıkarak hastayı Çukurova Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Yolcu, tedaviye alınırken Demirhan ise diğer yolculardan özür dileyerek kaldığı yerden yoluna devam etti. Tedaviye alınan yolculunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BİZİM TELAŞLANMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK'

Olay anını anlatan şoför Veli Demirhan, "Akşam seferindeyken bir uyarı geldi ve yolcunun fenalaştığını söylediler. Hemen otobüsü sağa çekip baktım ve yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark ettim. Kapıları kapatıp hemen en yakın hastaneye gittim. Hastayı acile bıraktık ve ben işime devam ettim. Telaşlanmadım, bizim telaşlanma gibi bir lüksümüz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım. Ben babamı kalp krizinden kaybettim. O durumu bildiğim için aklıma direkt hastaneye götürmek geldi ve ben de öyle yaptım. Hastayı hastaneye bıraktım ve yanında bir yakını vardı ona teslim ettim. Hastaya da 'Benden bir isteğin var mı?' diye sorunca 'Allah razı olsun' dedi. Diğer yolcular da işini gücünü bıraktı. Herkesin başına gelebilir böyle olaylar? dedi. (DHA)

Adana\'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement