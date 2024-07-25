Adana'da Otomobilde Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 4 sanık hakkında, 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca Karasoku Mahallesi Saydam Caddesi'nde otomobilin ön sağ koltuk altına sakladıkları uyuşturucu ile 8 Mayıs'ta yakalanan ve adli kontrol tedbiri uygulanan A.C, M.C.E, O.K. ve S.G.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.C. idaresindeki içinde M.C.E, O.K. ve S.G.D'nin bulunduğu otomobilin Karasoku Mahallesi Saydam Caddesi'nde durdurulduğu, aramada aracın sağ ön koltuk altında 280 uyuşturucu hap ile ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanıklar A.C, M.C.E, O.K. ve S.G.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.