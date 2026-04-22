Adana\'da otomobilin motor kısmına giren kedi çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Şehit Polis İbrahim Yüce Sokak'ta park halindeki 01 AZV 155 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan Umut Ölmez, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunu çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi yavrusu girdiği yerden çıkarıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?