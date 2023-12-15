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Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa hapis cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu bulunan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

Adana\'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa hapis cezası
15.12.2023 - 11:03,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Yüreğir Otogarı önünde F.A'nın kullandığı otomobilin durdurulduğunu ve narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Sanık F.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.A'nın kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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