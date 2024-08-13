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Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 10 Ağustos'ta 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'a (54) çarpan otomobilin sürücüsü K.Y'nin (23) polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulvarda karşıya geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş, K.Y'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.