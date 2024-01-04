Adana\'da Otoyolda Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

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ADANA'da otoyolda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev alıp, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yapılan müdahale ile alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)