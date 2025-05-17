Adana'da Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık

ADANA'da park halindeki 4 ayrı otomobilden toplam 450 bin lira ve 1000 avro çalan Poyraz G. ile Doğan D., güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Olay, 5 Mayıs'ta Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobille caddede gezintiye çıkan Poyraz G. ile Doğan D., A.K.'nin park halindeki aracını görünce sağa çekip, durdu. Şüphelilerden Poyraz G., A.K.'nin otomobilinin kilitli olmayan kapısını açıp, içerisinde 120 bin lira değerinde para ve altın bulunan çantayı çaldı. Poyraz G., otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, aynı gün 2 ayrı otomobilden 70 bin lira ile 1000 avro daha çaldı.

Mağdurların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin 22 Mayıs'ta da M.E.'nin park halindeki otomobilinden, 260 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin baskınında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Poyraz G. ile Doğan D., adliyeye sevk edildi.