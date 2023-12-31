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Adana'da park halindeki otomobilde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki otomobilde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, park halindeki otomobilin içinde oturan Muhammed Öztek ve babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Muhammed Öztek hayatını kaybederken, Nihat Öztalum ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana\'da park halindeki otomobilde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
31.12.2023 - 08:51,
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, park halindeki otomobilin içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Öztek (28) hayatını kaybetti, babası Nihat Öztalum (51) ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Baba Nihat Öztalum'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki otomobilde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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