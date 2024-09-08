Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mıdık Mahallesi'nde Cemil Ö'nün kullandığı 01 AVP 779 plakalı motosiklet ile Emre K. idaresindeki 01 AEM 96 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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