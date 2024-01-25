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Adana'da parkta oturan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Adana'da parkta oturan çocuk bıçakla yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan çocuk parkında oturan H.D. (17), tanımadığı bir kişiyle tartıştıktan sonra bıçakla yaralandı. Olayın ardından H.D. hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana\'da parkta oturan çocuk bıçakla yaralandı
25.01.2024 - 02:27,
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Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki bankta oturan H.D. (17) tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartıştı.

Bu sırada şüpheli, üzerindeki bıçakla H.D'yi yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerden yardım isteyen H.D. ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Sarıçam, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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