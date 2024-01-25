Adana\'da parkta oturan çocuk bıçakla yaralandı

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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor•
Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki bankta oturan H.D. (17) tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartıştı.
Bu sırada şüpheli, üzerindeki bıçakla H.D'yi yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerden yardım isteyen H.D. ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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