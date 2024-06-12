Adana'da PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katılan 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katılan 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların, örgütün çağrısı üzerine güvenlik güçlerine saldırdığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı iddia ediliyor. Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.

12.06.2024 11:19
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Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldıkları iddiasıyla 27 Mart'ta tutuklanan suça sürüklenen çocuklar A.T. (17), E.A. (17), E.E. (16), Y.Ö. (17), M.T. (14), O.A. (17), S.Y.K. (15), S.D. (15) ile haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan H.Ç. (17) ve G.S.A. (14) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 Mart'ta sanıkların merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası bulvarı ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle bir süre trafiğe kapattıkları, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları belirtildi.

Sanıkların kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldıkları, yolda lastik yaktıkları, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına işaret edildi.

İddianamede, sanıkların bu gerekçelerle "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "terör örgütün propagandası yapma", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Adana, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katılan 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika

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