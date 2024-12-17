Adana'da PKK/YPG Üyesi Sanığa Dava

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Adana'da, terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılıkça terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 26 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu Ahmet M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Ahmet M. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın PKK/YPG üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyalinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Ahmet M'nin kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/YPG adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.