Adana\'da polis \'Komşu Kollama\' projesiyle vatandaşları bilgilendirdi

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ADANA'da polis, sokak sokak gezerek vatandaşlara 'Komşu Kollama' projesi kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirme yaptı. Evlerin kapısını çalan polis, 'Kim o' diye sormadan kapı açanlara uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde apartman ve müstakil dairelerde oturan vatandaşların kapısını çalmak için sokak sokak gezdi. Ekipler, 'Komşu Kollama Projesi' kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıp yapılması gerekenleri anlattı. Zilini çaldıkları dairelerde 'Kim o' sorusunu sormadan kapıyı açan vatandaşları, hırsızlık gibi olaylara karşı uyaran ekipler, aynı zamanda evlerin güvensiz olarak tespit ettikleri bölgelerini belirleyerek düzeltilmesi gereken yerleri gösterdi. Ekipler son olarak sokaktan geçenlere bilgilendirme broşürü dağıtarak dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.