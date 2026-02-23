Adana\'da Ruhsatsız Depoya Operasyon

Adana'da ruhsatsız depoya düzenlenen operasyonda reçeteye tabi 1 milyon 123 bin 443 ilaç ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ruhsatsız depoya operasyon düzenleyen ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle yaptıkları incelemede reçeteye tabi 1 milyon 123 bin 443 ilaç ele geçirdi.

Polis ekipleri, şüpheli A.Ş.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.